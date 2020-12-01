PlayStation Plus игры декабря, 2020

Уже 1 декабря Worms Rumble дебютирует на PS4 и PS5 в качестве PS Plus игры.





В этом проекте от Team17 многопользовательская франшиза Worms заменяет пошаговые бои на кроссплатформенные схватки в реальном времени для 32 игроков. Здесь будут доступны режимы «Бой насмерть» и «Последний червяк», где от смерти вас отделяет всего одна святая ручная граната.





Кроме того с 1 декабря, можно бесплатно скачать и играть в приключенческий боевик в открытом мире Just Cause 4. На этот раз борец за справедливость Рико Родригес путешествует по экзотическим локациям Южной Америки, исследуя далекую вымешленную южноамериканскую страну Солис. 1024 квадратных километра этой страны представляют собою тропическую локацию с влажными джунглями, пустынями, снежными горными вершинами, кровавыми конфликтами, секретами и опасностями.





Еще одна игра, которую раздадут в декабре — командный шутер Rocket Arena с возможностью игры 3-на-3. В этой игре необходимо использовать уникальные ракетные ускорители и способности своего героя, чтобы стать чемпионом арены.





Все эти игры будут доступны для скачивания до 4 января 2020 года.



