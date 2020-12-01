В Steam вышла украинская стратегия Strategic Mind: Spectre of Communism — третья игра в серии Strategic Mind от студии Starni Games.





Это историческая пошаговая стратегия по мотивам Второй мировой войны. По словам разработчкиков, в этом варгейме игроков ждут улучшенные механики, сюжетные мисси и современная 3D-графика на Unreal Engine. Как следует из названия, вам предстоит управлять советскими войсками, в том числе наземными, воздушными и морскими юнитами.





Наряду с множеством исторически достоверных миссий в игре присутствуют задания с альтернативной историей. В частности, в Spectre of Communism можно сыграть в три операции из альтернативной реальности 1946 года, где Красная армия схлестнется с Союзниками за господство во всей Европе. В этом случае не исключено применение ядерного оружия.





Напомним, предыдущая игра серии Strategic Mind: Blitzkrieg была запрещена в РФ за альтернативную миссию, в которой нацистская Германия побеждает Совестский Союз и проводит победителей парад на Красной Площади во главе с Гитлером.



