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1 декабря 20, 13:03
Украинская стратегия Strategic Mind: Spectre of Communism
игра
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Состоялся релиз украинской стратегии Strategic Mind: Spectre of Communism.
В Steam вышла украинская стратегия Strategic Mind: Spectre of Communism — третья игра в серии Strategic Mind от студии Starni Games.

Это историческая пошаговая стратегия по мотивам Второй мировой войны. По словам разработчкиков, в этом варгейме игроков ждут улучшенные механики, сюжетные мисси  и современная 3D-графика на Unreal Engine. Как следует из названия, вам предстоит управлять советскими войсками, в том числе наземными, воздушными и морскими юнитами.

Наряду с множеством исторически достоверных миссий в игре присутствуют задания с альтернативной историей. В частности, в Spectre of Communism  можно сыграть в три операции из альтернативной реальности 1946 года, где Красная армия схлестнется с Союзниками за господство во всей Европе. В этом случае не исключено применение ядерного оружия.

Напомним, предыдущая игра серии Strategic Mind: Blitzkrieg была запрещена в РФ за альтернативную миссию, в которой нацистская Германия побеждает Совестский Союз и проводит победителей парад на Красной Площади во главе с Гитлером.


Источник: https://gameway.com.ua/
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