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2 декабря 20, 13:23
Авторы King of Seas показали 15 минут игрового процесса
King of Seas
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Итальянская независимая студия 3DClouds продолжает работу над ролевой игрой King of Seas, посвящённой пиратским приключениям.
И с помощью канала IGN создатели показали 15 минут непосредственного игрового процесса будущего боевика.

Играет и комментирует свои действия Лука Кафассо, геймдизайнер King of Seas. И основную массу демонстрации занимают путешествия по морю на фрегате. Разработчики показывает, чем можно заняться в порту, как происходит получение квестов и рассказывает о фракциях и опасностях игрового мира.
В процедурно генерируемом мире King of Seas нам предстоит эпическое путешествие в поисках украденного. Сюжет меняется от наших действий, так что финал мы определяем сами. И должность короля пиратов — лишь один из возможных исходов.

King of Seas выходит в начале 2021 года на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.


Источник: https://www.igromania.ru/
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