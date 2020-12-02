Авторы King of Seas показали 15 минут игрового процесса

И с помощью канала IGN создатели показали 15 минут непосредственного игрового процесса будущего боевика.





Играет и комментирует свои действия Лука Кафассо, геймдизайнер King of Seas. И основную массу демонстрации занимают путешествия по морю на фрегате. Разработчики показывает, чем можно заняться в порту, как происходит получение квестов и рассказывает о фракциях и опасностях игрового мира.

В процедурно генерируемом мире King of Seas нам предстоит эпическое путешествие в поисках украденного. Сюжет меняется от наших действий, так что финал мы определяем сами. И должность короля пиратов — лишь один из возможных исходов.





King of Seas выходит в начале 2021 года на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.



