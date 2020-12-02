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2 декабря 20, 13:27
Blizzard рассказала о событиях в World of Warcraft в декабре
World of Warcraft
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Неделю назад состоялся релиз очередного крупного дополнения World of Warcraft: Shadowlands. Его контент будет постепенно добавляться и открываться в течение ближайших месяцев и лет.
В частности, уже скоро, 9 декабря, станет доступен первый рейд, готический «Замок Нафрия».

Но жизнь Азерота движется по собственному календарю, и в декабре игроки смогут принять участие в самых разных событиях и фестивалях, включая празднование грядущего Нового года. И о том, что именно нас ждёт, Blizzard рассказала в специальном ролике.

7 декабря пройдёт мини-праздник, Фестиваль странника. Те, кто в этот день побывает на Черепашьем пляже в Красарангских джунглях и вместе с Лю Лан и Шэнь-Цзынь Су полюбуется фейерверками, получит достижение и сможет завоевать боевого питомца-черепашку.

С 16 декабря стартует глобальный праздник «Зимний покров», который продлится до 2 января 2021 года. Игроков ждут традиционные новогодние развлечения с ёлками, подарками, праздничными боссами и украшенными городами.

Год 2020 завершится ярким праздником фейерверков, Огненным солнцеворотом, который пройдёт в столицах и Пиратской бухте 31 декабря. В этот же день в Штормграде и Огриммаре появятся торговцы фейерверками с редкими товарами.

Источник: https://www.igromania.ru/
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