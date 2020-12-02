Blizzard рассказала о событиях в World of Warcraft в декабре

В частности, уже скоро, 9 декабря, станет доступен первый рейд, готический «Замок Нафрия».





Но жизнь Азерота движется по собственному календарю, и в декабре игроки смогут принять участие в самых разных событиях и фестивалях, включая празднование грядущего Нового года. И о том, что именно нас ждёт, Blizzard рассказала в специальном ролике.





7 декабря пройдёт мини-праздник, Фестиваль странника. Те, кто в этот день побывает на Черепашьем пляже в Красарангских джунглях и вместе с Лю Лан и Шэнь-Цзынь Су полюбуется фейерверками, получит достижение и сможет завоевать боевого питомца-черепашку.





С 16 декабря стартует глобальный праздник «Зимний покров», который продлится до 2 января 2021 года. Игроков ждут традиционные новогодние развлечения с ёлками, подарками, праздничными боссами и украшенными городами.





Год 2020 завершится ярким праздником фейерверков, Огненным солнцеворотом, который пройдёт в столицах и Пиратской бухте 31 декабря. В этот же день в Штормграде и Огриммаре появятся торговцы фейерверками с редкими товарами.



