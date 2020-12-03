Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.42
USD
28.33
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
3 декабря 20, 13:30
Авторы Empire of Sin обещают исправить игру обновлениями
Empire of Sin
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пошаговая стратегия Empire of Sin вышла 1 декабря и получила смешанные отзывы как от критиков, так и обычных игроков.
Средний балл на Metacritic — 66 из 100, а на OpenCritic — 69 из 100.

В основном ругают техническую составляющую игры, включая множество багов, а также посредственные стратегический и тактический аспекты.

Вскоре поле релиза руководитель разработки Empire of Sin и сооснователь студии Romero Games Бренда Ромеро сообщила, что в ближайшие недели и месяцы игроков ждут обновления, которые должны улучшить игровой опыт.

Кроме того, Ромеро отметила, что Empire of Sin получит дополнения с новыми локациями и персонажами.

Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Внимание! Не выключайте Wii U во время обновления!
Трейлер игры "Battlefield V" (Видео)
Появился новый трейлер игры Death Stranding. ВИДЕО
В Cuisine Royale стартовали «Сезоны высокой кухни»
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Дебютный трейлер хоррор-головоломки DYING: 1983
Лента новостей