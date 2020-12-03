Авторы Empire of Sin обещают исправить игру обновлениями

Средний балл на Metacritic — 66 из 100, а на OpenCritic — 69 из 100.





В основном ругают техническую составляющую игры, включая множество багов, а также посредственные стратегический и тактический аспекты.





Вскоре поле релиза руководитель разработки Empire of Sin и сооснователь студии Romero Games Бренда Ромеро сообщила, что в ближайшие недели и месяцы игроков ждут обновления, которые должны улучшить игровой опыт.





Кроме того, Ромеро отметила, что Empire of Sin получит дополнения с новыми локациями и персонажами.



