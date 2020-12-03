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3 декабря 20, 13:32
Дебютный трейлер хоррор-головоломки DYING: 1983
DYING: 1983
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Разработчики из Nekcom Entertainment представили дебютный трейлер и новые скриншоты хоррор-головоломки от первого лица DYING: 1983.
Игрокам предстоит собирать различные предметы для решения одной головоломки за другой, чтобы в конечном счёте раскрыть правду о том, что творится за кулисами.

Авторы обещают в три раза больше головоломок и сценарий в пять раз больше, чем у предшественницы, DYING: Reborn, а также возвращение культового персонажа серии, Fishhead, который на этот раз предстанет в более неожиданной форме.

DYING: 1983 выйдет на PS5 в первом квартале 2021 года, а позже доберётся до PS4, Xbox, Switch и PC (Steam).


Источник: https://www.igromania.ru/
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