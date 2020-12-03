Дебютный трейлер хоррор-головоломки DYING: 1983

Игрокам предстоит собирать различные предметы для решения одной головоломки за другой, чтобы в конечном счёте раскрыть правду о том, что творится за кулисами.





Авторы обещают в три раза больше головоломок и сценарий в пять раз больше, чем у предшественницы, DYING: Reborn, а также возвращение культового персонажа серии, Fishhead, который на этот раз предстанет в более неожиданной форме.





DYING: 1983 выйдет на PS5 в первом квартале 2021 года, а позже доберётся до PS4, Xbox, Switch и PC (Steam).



