В Dauntless появился новый тип охоты

Главными нововведениями стали Охотничьи угодья и переработанная система прогрессии.





Охотничьи угодья — это новый тип охоты, который представлен 18 островами с флорой, фауной, сокровищами и чудовищами. На острове может находиться до 6 следопытов, а пополнить запасы и сменить снаряжение можно без возвращения в Рамсгейт. Для этого используется новый расходник, ящик с припасами.





У игроков появился и новый способ передвижения по островам — планеры. Их можно разблокировать через Путь следопыта. Для участия в событиях на островах можно объединяться с другими игроками, а открыть тайники с сокровищами можно с помощью ключей патруля, которые заменили сундуки патруля.





Главной особенностью новой системы прогрессии, Путь следопыта, стало множество ответвлений. Главный путь состоит из 12 вех. У каждой из них есть свои ответвления, которые открывают доступ к новым островам, типам охоты, модификациям оружия, пассивным бонусам и другому.





В рамках Пути следопыта авторы также полностью переработали прогрессию оружия и брони. Теперь она представлена системой рангов, благодаря которой снаряжение должно приносить пользу сразу после создания. Игроков ждут уровни владения оружием, оттачивание мастерства и перегрузка снаряжения.





Наконец, обновление Reforged добавило в Dauntless новый охотничий пропуск «Холодный фронт» с двумя наборами обликов брони и двумя цепочками заданий-слухов.



