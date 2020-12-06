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6 декабря 20, 15:57
Оригинальную версию Dragon Quest XI сняли с продажи
Dragon Quest XI
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По запросу издателя Square Enix оригинальную Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age сняли с продажи в цифровых магазинах. Страницу игры в Steam можно найти по ссылке, но она больше не показывается в магазине и результатах поиска.
Обладатели оригинальной версии всё ещё могут её скачать и установить, однако новым покупателям доступна только Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition.

Как уже стало известно ранее, обладатели DQ XI на PS4 и PC не смогут обновиться до DQ XI S. Новое издание им придётся покупать за полную стоимость. Минусом стал и тот факт, что порт DQ XI S для PS4, Xbox One и РС основана на версии для Switch с упрощённой графикой.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition уже доступна на Switch, PS4, Xbox One и PC. Новое издание включает дополнительные сюжетные линии, возможность переключаться между трёхмерной (HD) и двухмерной (16-бит) графикой и другие нововведения.

Демоверсию Definitive Edition можно скачать в PlayStation Store, Microsoft Store и Steam.

Источник: https://www.igromania.ru/
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