Оригинальную версию Dragon Quest XI сняли с продажи

Обладатели оригинальной версии всё ещё могут её скачать и установить, однако новым покупателям доступна только Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition.





Как уже стало известно ранее, обладатели DQ XI на PS4 и PC не смогут обновиться до DQ XI S. Новое издание им придётся покупать за полную стоимость. Минусом стал и тот факт, что порт DQ XI S для PS4, Xbox One и РС основана на версии для Switch с упрощённой графикой.





Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition уже доступна на Switch, PS4, Xbox One и PC. Новое издание включает дополнительные сюжетные линии, возможность переключаться между трёхмерной (HD) и двухмерной (16-бит) графикой и другие нововведения.





Демоверсию Definitive Edition можно скачать в PlayStation Store, Microsoft Store и Steam.