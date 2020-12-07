Apple назвала самые популярные игры 2020 года

Компания Apple назвала игры, которые стали самыми популярными в App Store в 2020 году.

Самой популярной бесплатной игрой стала AMONG US! от американской компании InnerSloth. Это социальная многопользовательская игра, где членам космического экипажа, чтобы выжить, нужно выявлять самозванцев.

ТОП-10 бесплатных игр выглядит так:

1. Among Us

2.Call of Duty: Mobile

3.Roblox

4.Subway Surfers

5. Ink Inc. – Tattoo Drawing

6. Magic Tiles 3: Piano Game

7. Brain Test: Tricky Puzzles

8. Brain Out

9. Coin Master

10. Cube Surfer

Самая популярная платная игра 2020 - Minecraft от студии Mojang.

ТОП-10 платных игр:

1. Minectaft

2. Plague Inc.

3. Heads Up! Best Charades game

4. Monopoly

5. Bloons TD 6

6. Geometry Dash

7. NBA 2K20 Games

8. Grand Theft Auto: San Andreas

9. The Game of Life

10. True Skate

Напомним, что сервис Shazam, который помогает пользователям идентифицировать песни, опубликовал рейтинг самых популярных треков за всю историю своего существования. На первом месте среди композиций, которые чаще всего пытались найти, оказалась Dance Monkey от австралийской исполнительницы Tones and I, которую искали свыше 33 миллионов раз.