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7 декабря 20, 12:40
Состоялся релиз бесплатной PES 2021 LITE
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Разработчики из Konami объявили о релизе бесплатной версии футбольного симулятора PES 2021, которая получила подзаголовок LITE.
Игра доступна на PS4, Xbox One и PC (а также на PS5 и Xbox Series по обратной совместимости).

Главной особенностью PES 2021 LITE стал неограниченный доступ к режиму myClub. Напомним, что myClub — это аналог FIFA Ultimate Team, где игрокам предстоит коллекционировать футболистов, собирать из них собственную команду и выступать за неё в сетевых и одиночных матчах.

Кроме того, в PES 2021 LITE доступен соревновательный PvP-режим Matchday с официальными киберспортивными турнирами для всех игроков, PvE-режимы Local Match и Training, а также Edit Mode (только на PS4 и PC), где можно создавать собственную форму, эмблемы и названия команд.

Авторы отмечают, что игроки бесплатной и платной версий PES 2021 играют на одних и тех же серверах, а данные режима myClub можно перенести в полную версию игры.


Источник: https://www.igromania.ru/
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