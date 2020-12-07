Состоялся релиз бесплатной PES 2021 LITE

Игра доступна на PS4, Xbox One и PC (а также на PS5 и Xbox Series по обратной совместимости).





Главной особенностью PES 2021 LITE стал неограниченный доступ к режиму myClub. Напомним, что myClub — это аналог FIFA Ultimate Team, где игрокам предстоит коллекционировать футболистов, собирать из них собственную команду и выступать за неё в сетевых и одиночных матчах.





Кроме того, в PES 2021 LITE доступен соревновательный PvP-режим Matchday с официальными киберспортивными турнирами для всех игроков, PvE-режимы Local Match и Training, а также Edit Mode (только на PS4 и PC), где можно создавать собственную форму, эмблемы и названия команд.





Авторы отмечают, что игроки бесплатной и платной версий PES 2021 играют на одних и тех же серверах, а данные режима myClub можно перенести в полную версию игры.



