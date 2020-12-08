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8 декабря 20, 13:51
Civilization VI: подробности декабрьского обновления
Civilization VI
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Разработчики из студии Firaxis Games поделились подробностями декабрьского обновления для Civilization VI. Патч выйдет 17 декабря.
Главным нововведением станет возможность выбирать города-государства при создании игры. Игрокам будет доступен список, чтобы включать и исключать города. Также геймеры смогут изменить минимальное количество городов.

Авторы внесут изменения и в баланс. Изменения затронут силовые линии в «Тайных сообществах» и помешают византийцам получать бесплатную кавалерию за счёт уже существующих зданий в захваченных городах.

Другие изменения коснутся только аспектов дополнения Gathering Storm, связанных с ускорением технологий, социальных институтов и информационной эры, а также баланса некоторых великих людей во всех наборах правил.

Наконец, разработчики улучшат искусственный интеллект. Лидеры будут реже предъявлять требования, когда армия игрока сильнее или когда они сильно уступают в войне. Также в игре появится кнопка «Больше не спрашивать», если цивилизация надоедает требованиями или просьбами.


Источник: https://www.igromania.ru/
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