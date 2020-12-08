Civilization VI: подробности декабрьского обновления

Главным нововведением станет возможность выбирать города-государства при создании игры. Игрокам будет доступен список, чтобы включать и исключать города. Также геймеры смогут изменить минимальное количество городов.





Авторы внесут изменения и в баланс. Изменения затронут силовые линии в «Тайных сообществах» и помешают византийцам получать бесплатную кавалерию за счёт уже существующих зданий в захваченных городах.





Другие изменения коснутся только аспектов дополнения Gathering Storm, связанных с ускорением технологий, социальных институтов и информационной эры, а также баланса некоторых великих людей во всех наборах правил.





Наконец, разработчики улучшат искусственный интеллект. Лидеры будут реже предъявлять требования, когда армия игрока сильнее или когда они сильно уступают в войне. Также в игре появится кнопка «Больше не спрашивать», если цивилизация надоедает требованиями или просьбами.



