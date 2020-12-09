Quantic Dream выступит издателем приключения Dustborn

Разработчики, занимавшиеся созданием Dreamfall Chapters, высоко ценят то, что французская компания разделяет их чувства относительно качества и интерактивности повествования. В свою очередь Quantic Dream с самого начала была впечатлена красотой и амбициями игры, так что издатель поможет студии реализовать своё видение проекта.

В Dustborn игрокам предстоит возглавить «банду неудачников и скитальцев» со своими странностями и способностями в полном опасностей путешествии по Разделённым Штатам Америки. Герои должны пересечь континент и доставить некую посылку, используя силу слова для разговоров, манипуляций и сражений.



