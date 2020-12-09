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9 декабря 20, 13:33
Quantic Dream выступит издателем приключения Dustborn
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Quantic Dream объявила, что выступит издателем приключения Dustborn, которое анонсировали в этом июне и выпустят на консолях и PC в 2021 году.
Разработчики, занимавшиеся созданием Dreamfall Chapters, высоко ценят то, что французская компания разделяет их чувства относительно качества и интерактивности повествования. В свою очередь Quantic Dream с самого начала была впечатлена красотой и амбициями игры, так что издатель поможет студии реализовать своё видение проекта. 
В Dustborn игрокам предстоит возглавить «банду неудачников и скитальцев» со своими странностями и способностями в полном опасностей путешествии по Разделённым Штатам Америки. Герои должны пересечь континент и доставить некую посылку, используя силу слова для разговоров, манипуляций и сражений.


Источник: https://www.igromania.ru/
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