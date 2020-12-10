Игроки в ярости от Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One

Версии для PS4 Pro и Xbox One X работают «нормально», не говоря уже слегла улучшенные по обратной совместимости варианты для PS5 и Xbox Series, а вот на базовых PS4 и Xbox One дела обстоят совершенно печально.





Игроки жалуются на низкую частоту кадров (просадки до 15 FPS на Xbox One и PS4), некорректную работу отражений и освещения, а также на появление текстур прямо перед глазами.





Джон Линнеман из Digital Foundry сравнил версии Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One с портами крупных игр для Switch вроде третьего «Ведьмака». По его словам, версии игры для консолей прошлого поколения, особенно базовых, стоило отменить — игра не для них.





Линнеман отмечает, что в первую очередь Cyberpunk 2077 разрабатывали для PC, а подобную разницу между версиями для PC и консолей чаще можно было встретить во времена PS3 и Xbox 360. В качестве примера он привёл Battlefield 3.



