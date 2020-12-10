Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.94
USD
28.08
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
10 декабря 20, 12:49
Игроки в ярости от Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вскоре после релиза Cyberpunk 2077 пользователи сети начали массово делиться скриншотами и роликами неудовлетворительной работы игры на консолях прошлого поколения.
Версии для PS4 Pro и Xbox One X работают «нормально», не говоря уже слегла улучшенные по обратной совместимости варианты для PS5 и Xbox Series, а вот на базовых PS4 и Xbox One дела обстоят совершенно печально.

Игроки жалуются на низкую частоту кадров (просадки до 15 FPS на Xbox One и PS4), некорректную работу отражений и освещения, а также на появление текстур прямо перед глазами. 

Джон Линнеман из Digital Foundry сравнил версии Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One с портами крупных игр для Switch вроде третьего «Ведьмака». По его словам, версии игры для консолей прошлого поколения, особенно базовых, стоило отменить — игра не для них.

Линнеман отмечает, что в первую очередь Cyberpunk 2077 разрабатывали для PC, а подобную разницу между версиями для PC и консолей чаще можно было встретить во времена PS3 и Xbox 360. В качестве примера он привёл Battlefield 3.



Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
PlayStation Plus — 10 лет, стали известны игры июля. Видео
Найстрашніші ігри для PS4 — підбірка від PlayStation Ukrainе
Дебютный трейлер хоррор-головоломки DYING: 1983
В Dauntless появился новый тип охоты
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На новой карте 10 сезона PUBG игроков ждёт вражеская фракция
noimageSea of Thieves получила праздничное обновление
Лента новостей