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10 декабря 20, 12:55
Sea of Thieves получила праздничное обновление
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Разработчики из студии Rare выпустили обновление Festival of Giving для Sea of Thieves, приуроченное к праздничному зимнему сезону.
В свежем обновлении игроков ждут золотые путешествия, пороховые тайники и сундуки ярости, а также события «Похищенные подарки», «12 деяний дарения» и «Дух праздника», за участие в которых можно получить различные предметы экипировки.

Также авторы пополнили внутриигровой магазин тематическими косметическими предметами, включая наборы оснастки для корабля, пушечные взрывы, костюмы, наборы оружия, питомцев и эмоции. При этом одну эмоцию можно получить бесплатно.

Наконец, в декабре и январе новые косметические предметы одежды можно получить за просмотр трансляций стримеров-партнёров Sea of Thieves на Twitch. Первый набор подарков будут раздавать каждый день с 11 по 15 декабря.


Источник: https://www.igromania.ru/
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