Sea of Thieves получила праздничное обновление

В свежем обновлении игроков ждут золотые путешествия, пороховые тайники и сундуки ярости, а также события «Похищенные подарки», «12 деяний дарения» и «Дух праздника», за участие в которых можно получить различные предметы экипировки.





Также авторы пополнили внутриигровой магазин тематическими косметическими предметами, включая наборы оснастки для корабля, пушечные взрывы, костюмы, наборы оружия, питомцев и эмоции. При этом одну эмоцию можно получить бесплатно.





Наконец, в декабре и январе новые косметические предметы одежды можно получить за просмотр трансляций стримеров-партнёров Sea of Thieves на Twitch. Первый набор подарков будут раздавать каждый день с 11 по 15 декабря.



