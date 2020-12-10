На новой карте 10 сезона PUBG игроков ждёт вражеская фракция

Главным нововведением стала карта Хейвен площадью всего один квадратный километр, которая будет доступна только в рамках 10 сезона.





Хейвен вмещает до 32 игроков в режимах дуо и дуо на одного. Длительность матча меньше, чем на других картах, а игроки получают примерно 70% BP по сравнению со стандартными матчами на других картах.





Основной особенностью Хейвен стала вражеская фракция, организация «Столп», под управлением искусственного интеллекта. Охранники и командиры сторожат определённые области карты, включая припасы «Столпа», которые заменяют аирдропы. Чтобы их открыть, требуются ключи, которые можно получить, только победив командира.





Подвергшись нападению, охранники и командиры вызывают на помощь разведывательный вертолет, который, в свою очередь, подаст сигнал тактическому грузовику «Столпа». Авторы отмечают, что тактический грузовик невозможно уничтожить.





Кроме того, в новом сезоне игроков ждут запасные одноразовые парашюты, которые можно найти только на карте Хейвен, новый билет выжившего, обновлённый ранговый сезон и многое другое.





Десятый сезон PUBG стартует уже 16 декабря на PC и 17-го на консолях.



