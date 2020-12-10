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10 декабря 20, 12:58
На новой карте 10 сезона PUBG игроков ждёт вражеская фракция
PUBG
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Разработчики PUBG поделились подробностями 10 сезона королевской битвы, который уже доступен на тестовом PC-сервере.
Главным нововведением стала карта Хейвен площадью всего один квадратный километр, которая будет доступна только в рамках 10 сезона.

Хейвен вмещает до 32 игроков в режимах дуо и дуо на одного. Длительность матча меньше, чем на других картах, а игроки получают примерно 70% BP по сравнению со стандартными матчами на других картах.

Основной особенностью Хейвен стала вражеская фракция, организация «Столп», под управлением искусственного интеллекта. Охранники и командиры сторожат определённые области карты, включая припасы «Столпа», которые заменяют аирдропы. Чтобы их открыть, требуются ключи, которые можно получить, только победив командира.

Подвергшись нападению, охранники и командиры вызывают на помощь разведывательный вертолет, который, в свою очередь, подаст сигнал тактическому грузовику «Столпа». Авторы отмечают, что тактический грузовик невозможно уничтожить.

Кроме того, в новом сезоне игроков ждут запасные одноразовые парашюты, которые можно найти только на карте Хейвен, новый билет выжившего, обновлённый ранговый сезон и многое другое. 

Десятый сезон PUBG стартует уже 16 декабря на PC и 17-го на консолях.


Источник: https://www.igromania.ru/
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