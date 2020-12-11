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11 декабря 20, 11:27
Новая Mass Effect официально продолжит события Mass Effect 3
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BioWare неожиданно показала первый трейлер новой Mass Effect, подтвердив, что она продолжит события Mass Effect 3 — как мы и предполагали после показа свежих концептов.
Разработчики пока не раскрывают каноничную концовку трилогии, однако понятно одно — ретрансляторы уничтожены. В конце ролика предположительно появляется Лиара, которая подбирает осколок брони (?) отряда N7. 

Пока студия не торопится раскрываться детали новой части, напоминая, что весной выйдет переиздание оригинальной трилогии для PS4, Xbox One и PC. Новая часть выйдет через несколько лет, её производство находится на раннем этапе. Над игрой работает «команда ветеранов».


Источник: https://www.igromania.ru/
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