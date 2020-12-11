Новая Mass Effect официально продолжит события Mass Effect 3

Разработчики пока не раскрывают каноничную концовку трилогии, однако понятно одно — ретрансляторы уничтожены. В конце ролика предположительно появляется Лиара, которая подбирает осколок брони (?) отряда N7.





Пока студия не торопится раскрываться детали новой части, напоминая, что весной выйдет переиздание оригинальной трилогии для PS4, Xbox One и PC. Новая часть выйдет через несколько лет, её производство находится на раннем этапе. Над игрой работает «команда ветеранов».



