По мотивам «Зловещих мертвецов»: игра Evil Dead: The Game

Работой над Evil Dead: The Game заняты студии Boss Team Games и Saber Interactive.





Evil Dead: The Game будет онлайновым боевиком, в котором игроки смогут объединиться в кооператив и сразиться с ордами восставших из мёртвых. Впрочем, у них будут и возможности испытать себя в PvP.





Evil Dead: The Game выходит в 2021 году на РС, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.



