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11 декабря 20, 11:29
По мотивам «Зловещих мертвецов»: игра Evil Dead: The Game
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В ходе церемонии The Game Awards 2020 состоялся анонс ещё одной игры по мотивам киносерии «Зловещие мертвецы».
Работой над Evil Dead: The Game заняты студии Boss Team Games и Saber Interactive.

Evil Dead: The Game будет онлайновым боевиком, в котором игроки смогут объединиться в кооператив и сразиться с ордами восставших из мёртвых. Впрочем, у них будут и возможности испытать себя в PvP.

Evil Dead: The Game выходит в 2021 году на РС, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.


Источник: https://www.igromania.ru/
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