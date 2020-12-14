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14 декабря 20, 12:24
Событие «Рассвет» в Destiny 2 начнётся 15 декабря
Destiny 2
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Bungie объявила, что в этом году событие «Рассвет» в Destiny 2 пройдёт с 15 декабря по 5 января. Оно привнесёт в игру задания, уникальные предметы, снаряжение, контракты и многое другое.
Помимо встречи с Эвой Леванте в Башне, игроков ждёт особое задание — «Праздничный стол», в рамках которого предстоит отыскать проверенный рецепт, ингредиенты и праздничную печь. Пользователи смогут получить особые сезонные награды и найти новых торговцев.

Кроме этого, в игру добавят новую плазменную винтовку «Ледяной натиск», предметы для корабля и другие украшения.

Destiny 2 доступна на PC, PS4 и PS5, Xbox One и Xbox Series, а также Google Stadia.


Источник: https://www.igromania.ru/
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