Событие «Рассвет» в Destiny 2 начнётся 15 декабря

Помимо встречи с Эвой Леванте в Башне, игроков ждёт особое задание — «Праздничный стол», в рамках которого предстоит отыскать проверенный рецепт, ингредиенты и праздничную печь. Пользователи смогут получить особые сезонные награды и найти новых торговцев.





Кроме этого, в игру добавят новую плазменную винтовку «Ледяной натиск», предметы для корабля и другие украшения.





Destiny 2 доступна на PC, PS4 и PS5, Xbox One и Xbox Series, а также Google Stadia.



