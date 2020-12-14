Кооперативный паззл Mørkredd вышел на PC и Xbox

Игра — эксклюзив Xbox, и купить её сейчас можно в Steam и магазине Microsoft. Она также доступна подписчикам Xbox Game Pass.





Действие игры происходит в погружённом во тьму мире. Чтобы спасти его и вернуть к жизни, надо дотащить светящуюся сферу жизни до определённого места. И это задача для двоих: оптимально играть в Morkredd вдвоём на одном экране.





Конечно же, пройти игру можно и в одиночку, управляя двумя персонажами сразу. Однако это будет намного сложнее. Ведь опасность таится в любой тени, и неважно, кто или что её отбрасывает, даже если это ваш напарник.





Игроков ждёт около 60 головоломок, связанных с балансом тьмы и света, и масса смертоносных опасностей. Доступна игра на PC, Xbox One и Xbox Series. В Steam Morkredd стоит 435 рублей.



