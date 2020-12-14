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14 декабря 20, 12:26
Кооперативный паззл Mørkredd вышел на PC и Xbox
Игра — эксклюзив Xbox, и купить её сейчас можно в Steam и магазине Microsoft. Она также доступна подписчикам Xbox Game Pass.
Действие игры происходит в погружённом во тьму мире. Чтобы спасти его и вернуть к жизни, надо дотащить светящуюся сферу жизни до определённого места. И это задача для двоих: оптимально играть в Morkredd вдвоём на одном экране.
Конечно же, пройти игру можно и в одиночку, управляя двумя персонажами сразу. Однако это будет намного сложнее. Ведь опасность таится в любой тени, и неважно, кто или что её отбрасывает, даже если это ваш напарник.
Игроков ждёт около 60 головоломок, связанных с балансом тьмы и света, и масса смертоносных опасностей. Доступна игра на PC, Xbox One и Xbox Series. В Steam Morkredd стоит 435 рублей.
Источник: https://www.igromania.ru/