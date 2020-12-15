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15 декабря 20, 14:57
Call of Duty: Black Ops Cold War получит обновление
Разработчики из Treyarch объявили, что Call of Duty: Black Ops Cold War получит обновление, которое внесёт изменения в баланс оружия и перков.
Также авторы обновят мультиплеерный режим и режим «Зомби». В последнем даже появится режим разделённого экрана на двоих игроков. PC-игроков, в свою очередь, ждут дополнительные улучшения стабильности.
Размер обновления варьируется от 3,4 до 7,1 ГБ в зависимости от платформы.
Напомним, что первый сезон Black Ops Cold War стартует уже 16 декабря. Одновременно с этим состоится интеграция с Warzone.
Источник: https://www.igromania.ru/