Разработчики из Treyarch объявили, что Call of Duty: Black Ops Cold War получит обновление, которое внесёт изменения в баланс оружия и перков.





Также авторы обновят мультиплеерный режим и режим «Зомби». В последнем даже появится режим разделённого экрана на двоих игроков. PC-игроков, в свою очередь, ждут дополнительные улучшения стабильности.





Размер обновления варьируется от 3,4 до 7,1 ГБ в зависимости от платформы.





Напомним, что первый сезон Black Ops Cold War стартует уже 16 декабря. Одновременно с этим состоится интеграция с Warzone.



