В Hearthstone началось празднование Зимнего Покрова

Игроки могут выполнить легендарную цепочку заданий, чтобы получить 4 комплекта карт дополнения «Ярмарка безумия».





В рамках празднования Зимнего Покрова игроков ждут:





- потасовка «Обмен подарками» (награда за победу — рубашка для карт «Угощение Зимнего Покрова» или классический комплект карт вместо неё);

- потасовка «Свечной Покров» (награда за победу — классический комплект карт);

- рубашка для карт «Венок Зимнего Покрова» (можно купить до 29 декабря за 500 золотых или 179 рублей);

- «Книга героев» Гарроша и «Книга героев» Утера (с 5 января) с наградами за победу над 8 боссами в каждом приключении в виде комплектов воина и паладина соответственно.





Также Hearthstone получит обновление, в котором на «Полях сражений» появятся древние боги Н'Зот, К'Тун и И'Шарадж, 10 новых существ и доступная в течение ограниченного времени система «Призы Новолуния».





Раз в 4 хода игроки будут раскапывать приз Новолуния и добавлять его в руку. По мере хода матча им будут предложены всё более могущественные призы.





Кроме того, авторы изменят баланс в стандартном формате и режиме «Дуэли», изменят системы прогресса и наград и подарят всем игрокам по 5 комплектов карт дополнения «Ярмарка безумия» и 500 золотых за вход в игру.



