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15 декабря 20, 15:01
Сегодня Assassin's Creed Valhalla получит свежее обновление
Assassin's Creed Valhalla
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Разработчики из студии Ubisoft объявили, что сегодня, 15 декабря, Assassin's Creed Valhalla получит обновление до версии 1.1.0 на всех платформах.
Обновление выйдет примерно в 15:00 по московскому времени и будет весить от 2,4 до 6,3 ГБ в зависимости от платформы.

Xbox Series: 6,3 ГБ
Xbox One: 5,7 ГБ
PlayStation 5: 2,46 ГБ
PlayStation 4: 2,4 ГБ
PC: 5,6 ГБ

Авторы добавят в игру поддержку фестиваля Йоль, день зимнего солнцестояния, однако его подробностями поделятся чуть позже.

Кроме того, разработчики внесут изменения в баланс ролевого боевика. Разница между уровнями силы игрока и NPC не будет превышать 51, а уровни силы мировых боссов, фанатиков и альфа-животных будут приравнены к уровням силы игрока, если уровень силы игрока превышает базовый уровень силы босса.

Наконец, авторы внесут многочисленные улучшения и исправления в различные аспекты игры, такие как производительность, стабильность, графика, звук, анимации, квесты, геймплей, боевая система и ИИ, а также способности, перки, навыки, интерфейс и фоторежим.

Источник: https://www.igromania.ru/
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