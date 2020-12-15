Сегодня Assassin's Creed Valhalla получит свежее обновление

Обновление выйдет примерно в 15:00 по московскому времени и будет весить от 2,4 до 6,3 ГБ в зависимости от платформы.





Xbox Series: 6,3 ГБ

Xbox One: 5,7 ГБ

PlayStation 5: 2,46 ГБ

PlayStation 4: 2,4 ГБ

PC: 5,6 ГБ





Авторы добавят в игру поддержку фестиваля Йоль, день зимнего солнцестояния, однако его подробностями поделятся чуть позже.





Кроме того, разработчики внесут изменения в баланс ролевого боевика. Разница между уровнями силы игрока и NPC не будет превышать 51, а уровни силы мировых боссов, фанатиков и альфа-животных будут приравнены к уровням силы игрока, если уровень силы игрока превышает базовый уровень силы босса.





Наконец, авторы внесут многочисленные улучшения и исправления в различные аспекты игры, такие как производительность, стабильность, графика, звук, анимации, квесты, геймплей, боевая система и ИИ, а также способности, перки, навыки, интерфейс и фоторежим.



