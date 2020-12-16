PUBG Mobile возглавила чарт самых кассовых мобильных игр

На данный момент королевская битва заработала 2,6 млрд долларов. Это на 64,3% больше, чем в прошлом году.





Вторую строчку занимает Honor of Kings. В MOBA игроки потратили 2,5 млрд долларов. На 42,8% больше, чем в 2019-м. Замыкают пятёрку лидеров Pokemon GO (рекордные для игры $1,2 млрд; +31,5%), Coin Master ($1,1 млрд; рост более чем в два раза) и Roblox ($1,1 млрд; рост почти в два раза).





Monster Strike пока не хватает всего 42 млн долларов, чтобы достичь отметки в миллиард. Игра заработала 958 млн долларов, что на 2,8% больше, чем в прошлом году.





Как отмечает Sensor Tower, три мобильные достигали отметки в 1 млрд долларов в 2019 (Honor of Kings, PUBG Mobile и Fate/Grand Order) и 2018 (Honor of Kings, Monster Strike и Fate/Grand Order) годах. С 2014-го по 2017-й это удавалось только двум играм каждый год.





В этом году мобильный рынок заработал 75,4 млрд долларов. На 19,5% больше, чем в 2019-м.











