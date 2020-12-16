Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.85
USD
27.71
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
16 декабря 20, 10:33
В Fallout 76 стартовал третий сезон
Fallout 76
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Разработчики Fallout 76 из Bethesda Game Studios объявили о старте третьего сезона под названием «Скриптор Авалона».
В новом сезоне игроки помогут путешественнице во времени К. Д. Инквелл раскрыть тайны древней цивилизации.

Игроков ждёт новое игровое поле со 100 уровнями наград, включая окраски для силовой брони, облики оружия, костюмы, тематические украшения, предметы для C.A.M.P., игровую валюту, расходуемые предметы, наборы карт способностей и другое.

Полный список наград, включая совершенно новые и бонусные награды для подписчиков Fallout 1st, — по ссылке.

Также в новом сезоне авторы добавили ряд новых ежедневных и еженедельных испытаний. Некоторые из них связаны с укрытиями, другие посвящены уничтожению различных врагов, таких как Кровавые Орлы и адепты Молерота.

Наконец, силовой тренажёр, который был наградой во втором сезоне, теперь можно приобрести в обмен на золотые слитки. Третий сезон завершится в середине марта.

Одновременно со стартом нового сезона разработчики внесли ряд улучшений и исправили некоторые ошибки игры. 

Размер обновления:

Bethesda.net — 5,0 ГБ
Microsoft Store — 11,9 ГБ
Steam — 5,7 ГБ
PlayStation 4 — 9,2 ГБ
Xbox One — 11,6 ГБ



Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Для русскоговорящих ОБТ Survarium начнется в конце 2013 года
Продажи модульного компьютера Xi3 Piston стартуют 29 ноября
Pantheon: Rise of the Fallen - Старт Kickstarter-кампании
Game Show: в Токио стартовала выставка компьютерных игр.ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
MicroProse анонсировала Carrier Command 2
noimageДля Age of Empires II: DE анонсировали дополнение
noimagePUBG Mobile возглавила чарт самых кассовых мобильных игр
Лента новостей