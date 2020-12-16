В Fallout 76 стартовал третий сезон

В новом сезоне игроки помогут путешественнице во времени К. Д. Инквелл раскрыть тайны древней цивилизации.





Игроков ждёт новое игровое поле со 100 уровнями наград, включая окраски для силовой брони, облики оружия, костюмы, тематические украшения, предметы для C.A.M.P., игровую валюту, расходуемые предметы, наборы карт способностей и другое.





Полный список наград, включая совершенно новые и бонусные награды для подписчиков Fallout 1st, — по ссылке.





Также в новом сезоне авторы добавили ряд новых ежедневных и еженедельных испытаний. Некоторые из них связаны с укрытиями, другие посвящены уничтожению различных врагов, таких как Кровавые Орлы и адепты Молерота.





Наконец, силовой тренажёр, который был наградой во втором сезоне, теперь можно приобрести в обмен на золотые слитки. Третий сезон завершится в середине марта.





Одновременно со стартом нового сезона разработчики внесли ряд улучшений и исправили некоторые ошибки игры.





Размер обновления:





Bethesda.net — 5,0 ГБ

Microsoft Store — 11,9 ГБ

Steam — 5,7 ГБ

PlayStation 4 — 9,2 ГБ

Xbox One — 11,6 ГБ











