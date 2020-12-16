Для Age of Empires II: DE анонсировали дополнение

Одной из основных особенностей DLC станут две новые цивилизации с новыми юнитами и технологиями. Уникальным юнитом бургундцев станет всадник кутилье, а сицилийцев — пехотинец сержант.





Также игроков ждут три новые, полностью озвученные одиночные кампании на территории Западной Европы и Средиземноморья:





«Эдуард Длинноногий». Игроки сыграют за британцев и проследуют за королём по Англии, Шотландии и Уэльсу, а затем отправятся в Крестовый поход.

«Великие герцоги Запада». Игроки сыграют за бургундцев, после того как бургундские герцоги решили создать собственное королевство.

«Династия Готвилей». Игроки сыграют за сицилийцев, отправятся в дальний путь вместе Робертом Готвилем и объединят три европейские культуры в одно государство.





Наконец, в игру добавят 16 новых достижений.





Дополнение Lords of the West выйдет 26 января 2021 года на PC.



