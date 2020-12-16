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16 декабря 20, 10:35
Для Age of Empires II: DE анонсировали дополнение
Age of Empires II: DE
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Разработчики Age of Empires II: Definitive Edition анонсировали первое дополнение для ремастера под названием Lords of the West.
Одной из основных особенностей DLC станут две новые цивилизации с новыми юнитами и технологиями. Уникальным юнитом бургундцев станет всадник кутилье, а сицилийцев — пехотинец сержант.

Также игроков ждут три новые, полностью озвученные одиночные кампании на территории Западной Европы и Средиземноморья:

«Эдуард Длинноногий». Игроки сыграют за британцев и проследуют за королём по Англии, Шотландии и Уэльсу, а затем отправятся в Крестовый поход.
«Великие герцоги Запада». Игроки сыграют за бургундцев, после того как бургундские герцоги решили создать собственное королевство.
«Династия Готвилей». Игроки сыграют за сицилийцев, отправятся в дальний путь вместе Робертом Готвилем и объединят три европейские культуры в одно государство.

Наконец, в игру добавят 16 новых достижений.

Дополнение Lords of the West выйдет 26 января 2021 года на PC.

Источник: https://www.igromania.ru/
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