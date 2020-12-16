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16 декабря 20, 10:37
MicroProse анонсировала Carrier Command 2
Carrier Command 2
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Возрождённое издательство MicroProse объявило о возрождении ещё одной своей игры.
Студия Geometa работает над приключенческой стратегией в реальном времени Carrier Command 2, посвящённой подвигам футуристической авиации и кораблей-амфибий.

Carrier Command 2 станет современным продолжением и одновременно новым ремейком классической игры Carrier Command. Студия MicroProse хочет добиться у игроков тех же ощущений, что давала им оригинальная игра в 1980-е.

По замыслу MicroProse, сутью Carrier Command 2 станут важные и значимые решения. Их придётся принимать при выработке стратегии, построении плана захвата и учёте командной работы и синергии юнитов. Игроки смогут использовать все виды боевой техники или же оставаться в штабе, чтобы комбинировать атаки разных видов войск.

Игрокам предстоит искать уязвимости в силах врага и использовать их для захвата острова. После этого будет необходимо защищать его, обеспечивая безопасность линий снабжения. Сражаться можно в одиночку против ИИ, в кооперативе или друг против друга.

Carrier Command 2 выйдет в Steam 1 апреля 2021 года.


Источник: https://www.igromania.ru/
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