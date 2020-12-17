В кооперативный шутер GTFO добавили 4 новые экспедиции

Прохождение новых экспедиций самими разработчиками можно посмотреть в роликах ниже.





Также авторы поделились небольшой статистикой экспедиций. Самой сложной из них оказалась R2E1 (только 1,4% успешных прохождений), а самой смертельной R1A1 (почти 2 млн убитых игроков). Кроме того, пока всего 1,85% игроков прошли последние две экспедиции обновления Contact.





Разработчики отмечают, что расширили последнее обновление новыми экспедициями, чтобы игроки смогли лучше подготовиться к следующему обновлению, повысив свою выживаемость.



