В кооперативный шутер GTFO добавили 4 новые экспедиции

Разработчики из студии 10 Chambers расширили обновление Contact для своего кооперативного шутера от первого лица GTFO новыми экспедициями. Изначально в обновление входило 8 экспедиций, а теперь к ним прибавили ещё 4.
Прохождение новых экспедиций самими разработчиками можно посмотреть в роликах ниже.
Также авторы поделились небольшой статистикой экспедиций. Самой сложной из них оказалась R2E1 (только 1,4% успешных прохождений), а самой смертельной R1A1 (почти 2 млн убитых игроков). Кроме того, пока всего 1,85% игроков прошли последние две экспедиции обновления Contact.
Разработчики отмечают, что расширили последнее обновление новыми экспедициями, чтобы игроки смогли лучше подготовиться к следующему обновлению, повысив свою выживаемость.