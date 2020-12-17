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17 декабря 20, 11:57
В кооперативный шутер GTFO добавили 4 новые экспедиции
GTFO
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Разработчики из студии 10 Chambers расширили обновление Contact для своего кооперативного шутера от первого лица GTFO новыми экспедициями. Изначально в обновление входило 8 экспедиций, а теперь к ним прибавили ещё 4.
Прохождение новых экспедиций самими разработчиками можно посмотреть в роликах ниже.

Также авторы поделились небольшой статистикой экспедиций. Самой сложной из них оказалась R2E1 (только 1,4% успешных прохождений), а самой смертельной R1A1 (почти 2 млн убитых игроков). Кроме того, пока всего 1,85% игроков прошли последние две экспедиции обновления Contact.

Разработчики отмечают, что расширили последнее обновление новыми экспедициями, чтобы игроки смогли лучше подготовиться к следующему обновлению, повысив свою выживаемость.



Источник: https://www.igromania.ru/
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