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17 декабря 20, 12:03
В Hades есть кросс-сохранения между Nintendo Switch и PС
Hades
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Hades, вышедшая на Nintendo Switch без кросс-сохранений с PC, теперь теперь всё же получила эту функцию.
Чтобы задейстовать возможность иметь общие сохранения между версиями для гибридной консоли и PC, нужно выбрать пункт кросс-сохранений в меню игры на Nintendo Switch и привязать свой аккаунт Steam или Epic Games. И после этого останется только выйти и дозагрузить требуемые файлы. 

Релиз Hades на Nintendo Switch и PC (после периода раннего доступа) состоялся 17 сентября. Разработчики решили не вводить кросс-сохранения изначально, чтобы не задерживать выход на гибридной консоли. 

Игра получила две награды на недавно прошедшей The Game Awards: за лучший экшен и как лучшая инди.

Источник: https://www.igromania.ru/
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