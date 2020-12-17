В Hades есть кросс-сохранения между Nintendo Switch и PС

Чтобы задейстовать возможность иметь общие сохранения между версиями для гибридной консоли и PC, нужно выбрать пункт кросс-сохранений в меню игры на Nintendo Switch и привязать свой аккаунт Steam или Epic Games. И после этого останется только выйти и дозагрузить требуемые файлы.





Релиз Hades на Nintendo Switch и PC (после периода раннего доступа) состоялся 17 сентября. Разработчики решили не вводить кросс-сохранения изначально, чтобы не задерживать выход на гибридной консоли.





Игра получила две награды на недавно прошедшей The Game Awards: за лучший экшен и как лучшая инди.



