Крупнейший год для Call of Duty Black Ops

В Call of Duty: Black Ops Cold War стартовал первый сезон, вместе с чем шутер интегрировали с королевской битвой Call of Duty: Warzone.





Вместе с этим в проекте появился свежий боевой пропуск с сотней наград, а в королевскую битву добавили новую карту — ремейк Алькатраса из Black Ops 4, где проходят ожесточённые бои на 40 игроков с автоматическими возрождениями. Также в батл-рояль появилось всё оружие из Cold War.





Саму Black Ops же сегодня расширили множеством нововведений, среди них:





3 новых оперативника — Шов, Бульдозер, Зейн

новое оружие:

пистолет-пулемёт MAC 10

штурмовая винтовка «Гроза»

дробовик «Дворник»

меч «Вакидзаси»

Кувалда;





новые режимы для мультиплеера:





«Огневой контакт» (2х2)

«Охота» (6х6)

«Футбол» (6х6)

«Общевойсковой бой: Опорный пункт» (12х12);





новые карты для мультиплеера:





The Pines (6x6)

Raid (6x6)

Новогодняя Nuketown'84 (6x6)

Game Show (2x2)

ICBM (2x2)

KGB (2x2)

ICBM (2x2)

Sanatorium (32х32).





В течение сезона также ожидается новый контент вроде пятой карты для «Огневого контакта». Издатель уже называет ближайшие 12 месяцев поддержки Cold War самыми масштабными в истории Black Ops.



