Крупнейший год для Call of Duty Black Ops

В Call of Duty: Black Ops Cold War стартовал первый сезон, вместе с чем шутер интегрировали с королевской битвой Call of Duty: Warzone.
Вместе с этим в проекте появился свежий боевой пропуск с сотней наград, а в королевскую битву добавили новую карту — ремейк Алькатраса из Black Ops 4, где проходят ожесточённые бои на 40 игроков с автоматическими возрождениями. Также в батл-рояль появилось всё оружие из Cold War.
Саму Black Ops же сегодня расширили множеством нововведений, среди них:
3 новых оперативника — Шов, Бульдозер, Зейн
новое оружие:
пистолет-пулемёт MAC 10
штурмовая винтовка «Гроза»
дробовик «Дворник»
меч «Вакидзаси»
Кувалда;
новые режимы для мультиплеера:
«Огневой контакт» (2х2)
«Охота» (6х6)
«Футбол» (6х6)
«Общевойсковой бой: Опорный пункт» (12х12);
новые карты для мультиплеера:
The Pines (6x6)
Raid (6x6)
Новогодняя Nuketown'84 (6x6)
Game Show (2x2)
ICBM (2x2)
KGB (2x2)
ICBM (2x2)
Sanatorium (32х32).
В течение сезона также ожидается новый контент вроде пятой карты для «Огневого контакта». Издатель уже называет ближайшие 12 месяцев поддержки Cold War самыми масштабными в истории Black Ops.