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17 декабря 20, 12:06
Крупнейший год для Call of Duty Black Ops
Call of Duty Black Ops
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В Cold War и Warzone стартовал первый сезон.
В Call of Duty: Black Ops Cold War стартовал первый сезон, вместе с чем шутер интегрировали с королевской битвой Call of Duty: Warzone.

Вместе с этим в проекте появился свежий боевой пропуск с сотней наград, а в королевскую битву добавили новую карту — ремейк Алькатраса из Black Ops 4, где проходят ожесточённые бои на 40 игроков с автоматическими возрождениями. Также в батл-рояль появилось всё оружие из Cold War. 

Саму Black Ops же сегодня расширили множеством нововведений, среди них:

3 новых оперативника — Шов, Бульдозер, Зейн
новое оружие:
пистолет-пулемёт MAC 10
штурмовая винтовка «Гроза»
дробовик «Дворник»
меч «Вакидзаси»
Кувалда;

новые режимы для мультиплеера:

«Огневой контакт» (2х2)
«Охота» (6х6)
«Футбол» (6х6)
«Общевойсковой бой: Опорный пункт» (12х12);

новые карты для мультиплеера:

The Pines (6x6)
Raid (6x6)
Новогодняя Nuketown'84 (6x6)
Game Show (2x2)
ICBM (2x2)
KGB (2x2)
ICBM (2x2)
Sanatorium (32х32).

В течение сезона также ожидается новый контент вроде пятой карты для «Огневого контакта». Издатель уже называет ближайшие 12 месяцев поддержки Cold War самыми масштабными в истории Black Ops. 


Источник: https://www.igromania.ru/
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