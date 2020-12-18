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18 декабря 20, 12:16
Dota 2 получила обновление «Туманная роща» с новой героиней
Dota 2
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Разработчики из Valve выпустили обновление «Туманная роща» для Dota 2. Главным нововведением стала героиня по имени Hoodwink (Прохвостка).
Способности Hoodwink:

Acorn Shot. Герой выстреливает в выбранного врага жёлудем, который отскакивает в существ неподалёку, замедляя их и нанося дополнительный урон. Можно применить на точку, чтобы создать дерево, но тогда отскок не произойдёт.
Bushwhack. Герой бросает сеть-ловушку, которая оглушает вражеских героев, если они приблизятся к выбранному дереву. Врагов притягивает к нему, и они теряют обзор на время оглушения.
Scurry. Герой имеет шанс избежать физических атак, находясь рядом с деревьями. При активации эта способность ускоряет передвижение и позволяет проходить сквозь существ и деревья.
Sharpshooter. Герой готовит смертельный выстрел из своего арбалета. Он наносит вражескому герою огромный урон, замедляет его и накладывает истощение. Урон и длительность эффекта увеличиваются со временем подготовки.

Кроме того, обновление добавило в игру новый расходуемый предмет — Aghanim’s Shard. Он даёт каждому герою собственное улучшение, которое в этом обновлении получили все герои. Однако Aghanim’s Shard можно купить только начиная с 20 минуты игры.

Наконец, разработчики добавили новые предметы и внесли изменения в баланс уже существующих героев и предметов.

Источник: https://www.igromania.ru/
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