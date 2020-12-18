Dota 2 получила обновление «Туманная роща» с новой героиней

Способности Hoodwink:





Acorn Shot. Герой выстреливает в выбранного врага жёлудем, который отскакивает в существ неподалёку, замедляя их и нанося дополнительный урон. Можно применить на точку, чтобы создать дерево, но тогда отскок не произойдёт.

Bushwhack. Герой бросает сеть-ловушку, которая оглушает вражеских героев, если они приблизятся к выбранному дереву. Врагов притягивает к нему, и они теряют обзор на время оглушения.

Scurry. Герой имеет шанс избежать физических атак, находясь рядом с деревьями. При активации эта способность ускоряет передвижение и позволяет проходить сквозь существ и деревья.

Sharpshooter. Герой готовит смертельный выстрел из своего арбалета. Он наносит вражескому герою огромный урон, замедляет его и накладывает истощение. Урон и длительность эффекта увеличиваются со временем подготовки.





Кроме того, обновление добавило в игру новый расходуемый предмет — Aghanim’s Shard. Он даёт каждому герою собственное улучшение, которое в этом обновлении получили все герои. Однако Aghanim’s Shard можно купить только начиная с 20 минуты игры.





Наконец, разработчики добавили новые предметы и внесли изменения в баланс уже существующих героев и предметов.



