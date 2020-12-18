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18 декабря 20, 12:18
Новый дополнительный боец Street Fighter V выйдет в феврале
Street Fighter V
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Продюсер Street Fighter V: Champion Edition Сюхэй Мацумото в свежем видеообращении объявил, что запланированный на пятый сезон игры дополнительный персонаж Дэн Хибики пополнит ростер файтинга в феврале.
Кроме того, Мацумото поблагодарил игроков, которые наслаждались и получают удовольствие от игры — в особенности в этом непростом году. Сейчас Capcom стремится обеспечить безопасность разработчиков и их близких, но команда изо всех сил трудится над контентом для пятого сезона. 

Свежими новостями создатели файтинга обещают поделиться в начале 2021 года, а пока что они поздравляют игроков с наступающими праздниками. 
Ранее Capcom представила план развития Street Fighter V: Champion Edition на пятый сезон. В его рамках ростер файтинга пополнят пять бойцов, в том числе Дэн — и вот его геймплейный ролик. 

Помимо самого Дэна, игроков ждут четыре костюма для персонажа, арена Capcom Pro Tour 2021 Stage, костюмы для других бойцов, новая игровая механика и изменения баланса.

Источник: https://www.igromania.ru/
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