Новый дополнительный боец Street Fighter V выйдет в феврале

Кроме того, Мацумото поблагодарил игроков, которые наслаждались и получают удовольствие от игры — в особенности в этом непростом году. Сейчас Capcom стремится обеспечить безопасность разработчиков и их близких, но команда изо всех сил трудится над контентом для пятого сезона.





Свежими новостями создатели файтинга обещают поделиться в начале 2021 года, а пока что они поздравляют игроков с наступающими праздниками.

Ранее Capcom представила план развития Street Fighter V: Champion Edition на пятый сезон. В его рамках ростер файтинга пополнят пять бойцов, в том числе Дэн — и вот его геймплейный ролик.





Помимо самого Дэна, игроков ждут четыре костюма для персонажа, арена Capcom Pro Tour 2021 Stage, костюмы для других бойцов, новая игровая механика и изменения баланса.



