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18 декабря 20, 12:25
В Assassin's Creed Valhalla добавили поддержку DualSense
Assassin's Creed Valhalla
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Как оказалось, Ubisoft в свежем обновлении для Assassin's Creed Valhalla на PS5 добавила поддержку особенностей контроллера DualSense.
Странно то, что компания никак не анонсировала эту деталь в списке обновлений патча 1.10, хотя она наверняка порадует владельцев игры на соответствующей платформе. Возможно, что пользователи раскрыли информацию немного раньше официального анонса.

Сильнее всего изменение коснулось лука — теперь, когда герой натягивает тетиву, он чувствует сопротивление адаптивных триггеров. Некоторые игроки сообщают, что есть и некий эффект во время атаки холодным оружием, передающий чувство движения и удара.

Вполне возможно, что разработчики заложили и дополнительные элементы поддержки DualSense, которые пока не успели найти пользователи.

Источник: https://www.igromania.ru/
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