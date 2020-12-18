В Assassin's Creed Valhalla добавили поддержку DualSense

Странно то, что компания никак не анонсировала эту деталь в списке обновлений патча 1.10, хотя она наверняка порадует владельцев игры на соответствующей платформе. Возможно, что пользователи раскрыли информацию немного раньше официального анонса.





Сильнее всего изменение коснулось лука — теперь, когда герой натягивает тетиву, он чувствует сопротивление адаптивных триггеров. Некоторые игроки сообщают, что есть и некий эффект во время атаки холодным оружием, передающий чувство движения и удара.





Вполне возможно, что разработчики заложили и дополнительные элементы поддержки DualSense, которые пока не успели найти пользователи.



