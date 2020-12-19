В Fortnite началась операция «Снегопад»

В рамках события игроки могут выполнять задания Снегназовца, чтобы получать такие награды, как украшение на спину «Щит-сюрприз», кирка со снежным шаром «Ледяные сферы», дельтапланы, обёртки, ещё одно украшение на спину, кирка и многое другое.





За 9 выполненных заданий операции игроки получат экипировку Снегназовца, а за 12 — экипировку Снежаны.





Также геймеров ждут изготовленный Снегназовцем самолёт X-4 «Буревестник», возможность маскироваться под снеговика, спрятавшись внутри скрытного снегназовца, морозные гранаты и другое.





В рамках операции в Fortnite добавят и чередующиеся временные режимы, в числе которых «Воздушный бой», новый режим «Ударная волна», в котором игроки должны выталкивать друг друга в быстро надвигающуюся Бурю, и режим «Ударное веселье», который появится в игре впервые.





Наконец, в магазине предметов игроков ждут новые тематические экипировки и экипировки из прошлых сезонов, а до окончания операции (до 5 января, 17:00 МСК) в магазине будет бесплатно доступна эмоция «Поём хором».



