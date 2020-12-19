Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.24
USD
27.98
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
19 декабря 20, 12:40
Cyberpunk 2077 получила свежее обновление
Cyberpunk 2077
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Разработчики из студии CD Projekt RED выпустили обновление до версии 1.05 для Cyberpunk 2077.
Патч затронул как консольные, так и PC-версию, исправив ошибки в различных аспектах игры, таких как квесты, геймплей, графика и пользовательский интерфейс.
Также авторы улучшили производительность (например, для владельцев процессоров AMD с 4 и 6 ядрами) и стабильность игры. В том числе были исправлены ошибки, которые приводили к вылетам.

Напомним, что после многочисленных жалоб на проблемы Cyberpunk 2077 для консолей прошлого поколения, Sony и Microsoft начали одобрять заявки на возврат средств вне зависимости от времени, проведённого в игре.

При этом Sony временно убрала Cyberpunk 2077 из PlayStation Store, а в Microsoft Store появилось предупреждение, что игроки могут испытывать проблемы с производительностью игры на Xbox One.

Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Игроки в ярости от Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One
Call of Duty: Black Ops Cold War получит обновление
Сегодня Assassin's Creed Valhalla получит свежее обновление
В кооперативный шутер GTFO добавили 4 новые экспедиции
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
К пиратской ММО Blazing Sails вышло зимнее обновление
noimageВ Fortnite началась операция «Снегопад»
Лента новостей