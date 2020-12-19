Cyberpunk 2077 получила свежее обновление

Патч затронул как консольные, так и PC-версию, исправив ошибки в различных аспектах игры, таких как квесты, геймплей, графика и пользовательский интерфейс.

Также авторы улучшили производительность (например, для владельцев процессоров AMD с 4 и 6 ядрами) и стабильность игры. В том числе были исправлены ошибки, которые приводили к вылетам.





Напомним, что после многочисленных жалоб на проблемы Cyberpunk 2077 для консолей прошлого поколения, Sony и Microsoft начали одобрять заявки на возврат средств вне зависимости от времени, проведённого в игре.





При этом Sony временно убрала Cyberpunk 2077 из PlayStation Store, а в Microsoft Store появилось предупреждение, что игроки могут испытывать проблемы с производительностью игры на Xbox One.



