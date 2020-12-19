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19 декабря 20, 12:42
К пиратской ММО Blazing Sails вышло зимнее обновление
В обновлении Icy Caverns игроки попадут на новый остров и смогут обследовать его обледеневшие территории. Они также смогут прокатиться на новом корабле, созданном по мотивам древних китайских судов. На нём поместятся три пирата.
Icy Caverns — второе крупное обновление после выхода Blazing Sails в ранний доступ в сентябре 2020 года. Игра пользуется популярностью: как объявили разработчики, в Twitch её стримят более двух тысяч человек, и на просмотры трансляций уже потрачено более 1,7 миллиона часов.
Источник: https://www.igromania.ru/