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19 декабря 20, 12:42
К пиратской ММО Blazing Sails вышло зимнее обновление
Blazing Sails
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Издательство Iceberg Interactive и независимая бельгийская студия Get Up Games анонсировали очередное обновление к пиратской королевской битве Blazing Sails. Оно получило название Icy Caverns и посвящено, как несложно догадаться, ледяным пещерам.
В обновлении Icy Caverns игроки попадут на новый остров и смогут обследовать его обледеневшие территории. Они также смогут прокатиться на новом корабле, созданном по мотивам древних китайских судов. На нём поместятся три пирата.

Icy Caverns — второе крупное обновление после выхода Blazing Sails в ранний доступ в сентябре 2020 года. Игра пользуется популярностью: как объявили разработчики, в Twitch её стримят более двух тысяч человек, и на просмотры трансляций уже потрачено более 1,7 миллиона часов.


Источник: https://www.igromania.ru/
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