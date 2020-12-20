Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.24
USD
27.98
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
20 декабря 20, 12:55
Авторы Iron Conflict анонсировали онлайновую песочницу
Iron Conflict
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Китайская независимая студия Angela Game, известная по MOBA Iron Conflict, анонсировала свой новый проект.
Это онлайновая песочница Myth of Empires, в которой нам надо выжить в раздираемом войной мире, создать собственную империю и расширить её границы.

Действие Myth of Empires происходит в III веке нашей эры, на Восточном континенте, на карте размером в 64 квадратных километра. Игроки могут попытаться привести мир в новую эру спокойствия и процветания, защищая свой дом, собирая ценные ресурсы или создавая важные предметы. Или же они ввяжутся в вечную войну друг против друга.

Выбравшие массовые сражения начнут создавать и использовать разнообразное оружие и броню. А для защиты и осады крепостей применяются оборонительные и наступательные укрепления, включая тараны, осадные башни, катапульты, баллисты.

Игрокам позволят обучать и разводить диких лошадей и готовить их к участию в боях. А ресурсы, если нет желания собирать их самостоятельно, можно украсть или отвоевать у другой фракции.

Myth of Empires выходит в Steam, о сроках релиза ничего не сообщают.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Событие «Рассвет» в Destiny 2 начнётся 15 декабря
В кооперативный шутер GTFO добавили 4 новые экспедиции
Крупнейший год для Call of Duty Black Ops
В Resident Evil Resistance начались бесплатные выходные
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Jump Force: тизер-трейлер DLC-персонажа Ёруити Сихоин
noimageSuper Baby 2 появится в Dragon Ball FighterZ 15 января
Лента новостей