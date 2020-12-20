Авторы Iron Conflict анонсировали онлайновую песочницу

Это онлайновая песочница Myth of Empires, в которой нам надо выжить в раздираемом войной мире, создать собственную империю и расширить её границы.





Действие Myth of Empires происходит в III веке нашей эры, на Восточном континенте, на карте размером в 64 квадратных километра. Игроки могут попытаться привести мир в новую эру спокойствия и процветания, защищая свой дом, собирая ценные ресурсы или создавая важные предметы. Или же они ввяжутся в вечную войну друг против друга.





Выбравшие массовые сражения начнут создавать и использовать разнообразное оружие и броню. А для защиты и осады крепостей применяются оборонительные и наступательные укрепления, включая тараны, осадные башни, катапульты, баллисты.





Игрокам позволят обучать и разводить диких лошадей и готовить их к участию в боях. А ресурсы, если нет желания собирать их самостоятельно, можно украсть или отвоевать у другой фракции.





Myth of Empires выходит в Steam, о сроках релиза ничего не сообщают.



