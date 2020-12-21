Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.24
USD
28.15
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
21 декабря 20, 12:42
Warzone Idle позволяет завоёвывать мир, не напрягаясь
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Автор WarLight и Warzone, Рэнди Фикер, известный как Fizzer, выпустил свою новую игру, Warzone Idle. И её главная черта — мы можем захватывать мир, но для этого не потребуется серьёзно трудиться. Чем больше мы отдыхаем, тем успешнее завоевание.
Секрет прост: в самом начале игры нам выдают военный лагерь, который неустанно производит солдат. Для захвата прилегающих территорий нужна армия определённого размера, и она набирается со временем, даже если не покупать улучшения.

На новых территориях может отыскаться клад с солдатами, золотом или ресурсами. Там могут располагаться рудники или фабрики, позволяющие добывать уголь или руду и переплавлять их в слитки. А заработанные деньги позволяют вкладывать в улучшения, ускоряющие прогресс.

Все требуемые ресурсы накапливаются автоматически, так что игра подходит для того, чтобы вспоминать о ней раз в несколько часов. Для одиночного прохождения доступен ряд уровней, от реальной карты мира до фэнтезийных крепостей. А любители онлайновой игры могут посоревноваться с 30 другими игроками.

Warzone Idle доступна бесплатно на iOS и Android. Играть также можно в браузере.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Сегодня Assassin's Creed Valhalla получит свежее обновление
Dota 2 получила обновление «Туманная роща» с новой героиней
Новый дополнительный боец Street Fighter V выйдет в феврале
В Assassin's Creed Valhalla добавили поддержку DualSense
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Rune II: Decapitation Edition добавили новые PvP-режимы
noimageNo More Heroes и No More Heroes 2 получили РС-рейтинг
Лента новостей