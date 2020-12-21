Warzone Idle позволяет завоёвывать мир, не напрягаясь

Секрет прост: в самом начале игры нам выдают военный лагерь, который неустанно производит солдат. Для захвата прилегающих территорий нужна армия определённого размера, и она набирается со временем, даже если не покупать улучшения.





На новых территориях может отыскаться клад с солдатами, золотом или ресурсами. Там могут располагаться рудники или фабрики, позволяющие добывать уголь или руду и переплавлять их в слитки. А заработанные деньги позволяют вкладывать в улучшения, ускоряющие прогресс.





Все требуемые ресурсы накапливаются автоматически, так что игра подходит для того, чтобы вспоминать о ней раз в несколько часов. Для одиночного прохождения доступен ряд уровней, от реальной карты мира до фэнтезийных крепостей. А любители онлайновой игры могут посоревноваться с 30 другими игроками.





Warzone Idle доступна бесплатно на iOS и Android. Играть также можно в браузере.



