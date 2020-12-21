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21 декабря 20, 12:46
No More Heroes и No More Heroes 2 получили РС-рейтинг
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Не так давно на Nintendo Switch выпустили обновлённые версии первых двух частей серии No More Heroes.
В настоящее время это единственная современная платформа, на которой доступны No More Heroes и No More Heroes 2: Desperate Struggle.

Однако теперь обе игры появились в каталоге The Entertainment Software Rating Board. Они получили ESRB-рейтинг М (17+). Но главное, что этот рейтинг выставлен для РС-версии. Напомним, что первые упоминания обновлённой версии оригинальной No More Heroes для Nintendo Switch также отыскались в рейтинговых каталогах.
Гоити Суда и его студия Grasshopper Manufacturer давно сообщали, что хотят дать новую жизнь классической серии. Причём переговоры с Marvelous ведутся не только в отношении Nintendo Switch: игры хотят выпустить, в частности, на PlayStation 4.

Однако никаких официальных анонсов пока что не прозвучало.


Источник: https://www.igromania.ru/
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