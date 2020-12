No More Heroes и No More Heroes 2 получили РС-рейтинг

В настоящее время это единственная современная платформа, на которой доступны No More Heroes и No More Heroes 2: Desperate Struggle.





Однако теперь обе игры появились в каталоге The Entertainment Software Rating Board. Они получили ESRB-рейтинг М (17+). Но главное, что этот рейтинг выставлен для РС-версии. Напомним, что первые упоминания обновлённой версии оригинальной No More Heroes для Nintendo Switch также отыскались в рейтинговых каталогах.

Гоити Суда и его студия Grasshopper Manufacturer давно сообщали, что хотят дать новую жизнь классической серии. Причём переговоры с Marvelous ведутся не только в отношении Nintendo Switch: игры хотят выпустить, в частности, на PlayStation 4.





Однако никаких официальных анонсов пока что не прозвучало.