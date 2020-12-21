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21 декабря 20, 12:54
В Rune II: Decapitation Edition добавили новые PvP-режимы
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Издательство Ragnarok Game и специально созданная Studio 369 продолжают дорабатывать и развивать улучшенную версию Rune II: Decapitation Edition. И свежий патч предназначен прежде всего для любителей PvP-сражений.
Обновление 2.0.19209 добавляет два новых режима онлайновых сражений. Это Last Viking Standing и Last Clan Standing: как несложно догадаться, аналоги десматча и командного десматча. В обоих случаях бой идёт до последнего выжившего, разве что во втором режиме победа засчитывается всей команде.

Для новых режимов обновили PvP-карты Redheim и Lost Thorstadt. А любители подземелий могут отправиться в новый данж, Goblin Mine, и там сразиться с новыми врагами, гоблинами. В мире появился ещё ряд деревень и лагерей, а также несколько побочных квестов.

О своих планах разработчики теперь сообщают в специальном календаре. В нём в числе первоочередных задач значатся оптимизация игры и решение технических проблем. Целый раздел отведён под нововведения, предложенные игроками, но они не так скоро попадут в игру.

Rune II: Decapitation Edition доступна в Steam и Epic Games Store.


Источник: https://www.igromania.ru/
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