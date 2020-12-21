В Rune II: Decapitation Edition добавили новые PvP-режимы

Обновление 2.0.19209 добавляет два новых режима онлайновых сражений. Это Last Viking Standing и Last Clan Standing: как несложно догадаться, аналоги десматча и командного десматча. В обоих случаях бой идёт до последнего выжившего, разве что во втором режиме победа засчитывается всей команде.





Для новых режимов обновили PvP-карты Redheim и Lost Thorstadt. А любители подземелий могут отправиться в новый данж, Goblin Mine, и там сразиться с новыми врагами, гоблинами. В мире появился ещё ряд деревень и лагерей, а также несколько побочных квестов.





О своих планах разработчики теперь сообщают в специальном календаре. В нём в числе первоочередных задач значатся оптимизация игры и решение технических проблем. Целый раздел отведён под нововведения, предложенные игроками, но они не так скоро попадут в игру.





Rune II: Decapitation Edition доступна в Steam и Epic Games Store.



