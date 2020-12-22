Stardew Valley получила крупное обновление

По словам создателя игры Эрика Барона, это самое крупное обновление за всю её историю.
Главные нововведения:
режим разделённого экрана для локального кооператива;
персонажи, цели, предметы и тип квестов;
планировка фермы — Beach Farm;
продвинутые настройки новой игры;
ремонт дома после его полного улучшения;
утки теперь могут плавать, а игроки — сидеть на стульях и двигать кровати;
аквариумы для рыб;
предметы мебели и типы мебели, такие как настенные бра;
секреты;
9 музыкальных треков;
контент для эндгейма;
и многое другое.
Обновление уже доступно на PC. На консолях релиз состоится в начале следующего года, а на мобильных платформах — ещё позже.