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22 декабря 20, 12:50
Stardew Valley получила крупное обновление
Stardew Valley
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Stardew Valley получила обновление до версии 1.5.
По словам создателя игры Эрика Барона, это самое крупное обновление за всю её историю. 

Главные нововведения:

режим разделённого экрана для локального кооператива;
персонажи, цели, предметы и тип квестов;
планировка фермы — Beach Farm;
продвинутые настройки новой игры;
ремонт дома после его полного улучшения;
утки теперь могут плавать, а игроки — сидеть на стульях и двигать кровати;
аквариумы для рыб;
предметы мебели и типы мебели, такие как настенные бра;
секреты;
9 музыкальных треков;
контент для эндгейма;
и многое другое.

Обновление уже доступно на PC. На консолях релиз состоится в начале следующего года, а на мобильных платформах — ещё позже. 

Источник: https://www.igromania.ru/
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