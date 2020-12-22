Stardew Valley получила крупное обновление

По словам создателя игры Эрика Барона, это самое крупное обновление за всю её историю.





Главные нововведения:





режим разделённого экрана для локального кооператива;

персонажи, цели, предметы и тип квестов;

планировка фермы — Beach Farm;

продвинутые настройки новой игры;

ремонт дома после его полного улучшения;

утки теперь могут плавать, а игроки — сидеть на стульях и двигать кровати;

аквариумы для рыб;

предметы мебели и типы мебели, такие как настенные бра;

секреты;

9 музыкальных треков;

контент для эндгейма;

и многое другое.





Обновление уже доступно на PC. На консолях релиз состоится в начале следующего года, а на мобильных платформах — ещё позже.



