В Genshin Impact добавили новый регион и персонажей

Главные нововведения:





регион Драконий хребет с новой механикой «лютого мороза»;

система Дерево вечной мерзлоты с наградами за собранный багровый агат;

подземелье Пик Виндагнира, где можно получить такие артефакты, как Заблудший в метели и Сердце глубин;

пятизвёздочные персонажи Альбедо (Гео) и Гань Юй (Крио);

снаряжение и артефакты;

событие «Принц мела и дракон» (продлится до 5 января), в рамках которого можно получить оружие Осквернённое желание, три типа сущностей и другие награды за выполнение заданий и испытаний;

событие «Звёздное воссоединение» с наградами за возвращение в игру;

задание легенд Альбедо «Меловой принцепс. Глава I» (позже станет доступно задание легенд Гань Юй «Священная Лань. Глава I»);

задания мира и поручений, а также задания, связанные с Драконьим хребтом.





Кроме того, игроков ждут новые монстры, животные, рецепты, материалы и ресурсы, а также различные улучшения и исправления ошибок.



