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23 декабря 20, 12:01
В Genshin Impact добавили новый регион и персонажей
игра
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Разработчики из студии miHoYo выпустили обновление до версии 1.2 для условно-бесплатной экшен-RPG Genshin Impact.
Главные нововведения:

регион Драконий хребет с новой механикой «лютого мороза»;
система Дерево вечной мерзлоты с наградами за собранный багровый агат;
подземелье Пик Виндагнира, где можно получить такие артефакты, как Заблудший в метели и Сердце глубин;
пятизвёздочные персонажи Альбедо (Гео) и Гань Юй (Крио);
снаряжение и артефакты;
событие «Принц мела и дракон» (продлится до 5 января), в рамках которого можно получить оружие Осквернённое желание, три типа сущностей и другие награды за выполнение заданий и испытаний;
событие «Звёздное воссоединение» с наградами за возвращение в игру;
задание легенд Альбедо «Меловой принцепс. Глава I» (позже станет доступно задание легенд Гань Юй «Священная Лань. Глава I»);
задания мира и поручений, а также задания, связанные с Драконьим хребтом.

Кроме того, игроков ждут новые монстры, животные, рецепты, материалы и ресурсы, а также различные улучшения и исправления ошибок. 


Источник: https://www.igromania.ru/
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