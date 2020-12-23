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23 декабря 20, 12:04
Microsoft Flight Simulator: поддержка виртуальной реальности
игра
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Разработчики из Asobo Studio объявили, что Microsoft Flight Simulator наконец получила долгожданную поддержку виртуальной реальности.
Игра поддерживает устройства Windows Mixed Reality, включая HP Reverb G2, HP Reverb G1 и Samsung Odyssey+, а также шлемы Oculus, Valve Index и HTC Vive.

Кроме того, обновление добавило в игру две новые тренировочные миссии, которые помогут взлететь и приземлиться на Airbus A320neo, новые погодные условия со снегом и льдом и новые бесплатные раскраски, включая раскраски для альфа и бета-тестеров.

Наконец, в честь зимних праздников разработчики украсили 12 достопримечательностей по всему миру праздничными огнями.

Источник: https://www.igromania.ru/
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