Microsoft Flight Simulator: поддержка виртуальной реальности

Игра поддерживает устройства Windows Mixed Reality, включая HP Reverb G2, HP Reverb G1 и Samsung Odyssey+, а также шлемы Oculus, Valve Index и HTC Vive.





Кроме того, обновление добавило в игру две новые тренировочные миссии, которые помогут взлететь и приземлиться на Airbus A320neo, новые погодные условия со снегом и льдом и новые бесплатные раскраски, включая раскраски для альфа и бета-тестеров.





Наконец, в честь зимних праздников разработчики украсили 12 достопримечательностей по всему миру праздничными огнями.



