Трейлер City of Gangsters учит управлять мафией с друзьями

Действие City of Gangsters происходит в США в 1920-е годы, в разгар сухого закона, в золотой век контрабандистов, самогонщиков, чёрных рынков и организованной преступности.





В игре нам предстоит основать с нуля криминальный синдикат и довести его до максимального процветания, при этом надо успеть это сделать до 1933 года, до легализации спиртного. И в процессе расширения бизнеса очень важно понимать, кто именно станет верным союзником, а на кого ни в коем случае нельзя полагаться.





Новый эпизод серии «Управление мафией» посвящён друзьям и помощникам. Но заодно в нём показаны самые первые шаги главного героя: он набивает незаконной выпивкой багажник собственного автомобиля и начинает объезжать Чикаго в поисках покупателя. И лишь знакомства помогают ему продвинуться чуть вперёд.





В первое видео серии нам рассказывали о спросе, предложении и создании производственных цепочек. А встать во главе начинающей криминальной империи смогут владельцы РС в 2021 году.



