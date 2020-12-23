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23 декабря 20, 12:06
Трейлер City of Gangsters учит управлять мафией с друзьями
игра
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Студия SomaSim, известная по городскому менеджеру 1849 и симулятору Project Highrise, работает над новой игрой.
Действие City of Gangsters происходит в США в 1920-е годы, в разгар сухого закона, в золотой век контрабандистов, самогонщиков, чёрных рынков и организованной преступности.

В игре нам предстоит основать с нуля криминальный синдикат и довести его до максимального процветания, при этом надо успеть это сделать до 1933 года, до легализации спиртного. И в процессе расширения бизнеса очень важно понимать, кто именно станет верным союзником, а на кого ни в коем случае нельзя полагаться.

Новый эпизод серии «Управление мафией» посвящён друзьям и помощникам. Но заодно в нём показаны самые первые шаги главного героя: он набивает незаконной выпивкой багажник собственного автомобиля и начинает объезжать Чикаго в поисках покупателя. И лишь знакомства помогают ему продвинуться чуть вперёд.

В первое видео серии нам рассказывали о спросе, предложении и создании производственных цепочек. А встать во главе начинающей криминальной империи смогут владельцы РС в 2021 году.



Источник: https://www.igromania.ru/
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