В Star Conflict начали готовиться к масштабной войне

Сейчас же пилоты лишь готовятся к неизбежному, занимаясь поиском новых компонентов и оружия для кораблей, а также соревнуясь с конкурирующими сторонами конфликта за артефакты Чужих, которые остались раскинуты по мирам после их неудачного вторжения.





Во время первого этапа события игроки могут не только найти компоненты, оружие и даже целые корабли, но и различные косметические предметы. Вдобавок в игру добавили первый эсминец 17 ранга — он принадлежит фракции Иерихон. Два остальных, от Империи и Федерации, добавят позже.





Ветеранов Star Conflict призывают в потасовку «Бойцовский клуб», где в системе Велорум каждый сражается сам за себя. Также разработчики подготовили два набора «Кибер-Санты» с новогодней косметикой и деталями для премиальных кораблей.



