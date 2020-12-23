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23 декабря 20, 12:08
В Star Conflict начали готовиться к масштабной войне
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Создатели Star Conflict выпустили масштабное обновление «Войны фракций», которое станет прелюдией к масштабной войне на просторах открытого космоса.
Сейчас же пилоты лишь готовятся к неизбежному, занимаясь поиском новых компонентов и оружия для кораблей, а также соревнуясь с конкурирующими сторонами конфликта за артефакты Чужих, которые остались раскинуты по мирам после их неудачного вторжения.

Во время первого этапа события игроки могут не только найти компоненты, оружие и даже целые корабли, но и различные косметические предметы. Вдобавок в игру добавили первый эсминец 17 ранга — он принадлежит фракции Иерихон. Два остальных, от Империи и Федерации, добавят позже. 

Ветеранов Star Conflict призывают в потасовку «Бойцовский клуб», где в системе Велорум каждый сражается сам за себя. Также разработчики подготовили два набора «Кибер-Санты» с новогодней косметикой и деталями для премиальных кораблей. 

Источник: https://www.igromania.ru/
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