Игроков ждёт олдскульный геймплей в стиле Castlevania. Геймерам предстоит сразиться с демонами и боссами на пяти уровнях. Режим выйдет в виде бесплатного обновления для всех обладателей игры.





Bloodstained: Ritual of the Night доступна на PS4, Xbox One, Switch и PC, а также на iOS и Android.