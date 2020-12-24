Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.60
USD
28.36
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
24 декабря 20, 09:11
Сохранения Cyberpunk 2077 в безопасности
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
CD Projekt объявила о выпуске хотфикса 1.06 для Cyberpunk 2077 на консолях и PC.
На компьютерах обновление исправляет критический баг, когда ломались файлы сохранений, вес которых превышал 8 мегабайт. Кроме того, хотфикс улучшает стабильность игры на консолях, уменьшая количество сбоев.

Полный список изменений:

- Дум-Дум больше не будет пропадать при входе в клуб «Тотентанц» во время исполнения задания «Новый поворот»;
- (на консолях) улучшен процесс распределения памяти и повышена стабильность игры, что приведёт к меньшему количеству сбоев;
- убрано ограничение на размер файла сохранения в 8 МБ. Примечание: к сожалению, это не исправит файлы сохранения, повреждённые до этого обновления.

Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря на PC, PS4 и Xbox One (а также PS5 и Xbox Series по обратной совместимости). Продажи ролевого боевика за первые 10 дней превысили 13 млн копий.

Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Dota 2 получила обновление «Туманная роща» с новой героиней
В Assassin's Creed Valhalla добавили поддержку DualSense
Cyberpunk 2077 получила свежее обновление
К пиратской ММО Blazing Sails вышло зимнее обновление
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Монстры, выживание — в свежем трейлере Sons of the Forest
noimageBloodstained: Ritual of the Night получит классический режим
Лента новостей