Сохранения Cyberpunk 2077 в безопасности

На компьютерах обновление исправляет критический баг, когда ломались файлы сохранений, вес которых превышал 8 мегабайт. Кроме того, хотфикс улучшает стабильность игры на консолях, уменьшая количество сбоев.





Полный список изменений:





- Дум-Дум больше не будет пропадать при входе в клуб «Тотентанц» во время исполнения задания «Новый поворот»;

- (на консолях) улучшен процесс распределения памяти и повышена стабильность игры, что приведёт к меньшему количеству сбоев;

- убрано ограничение на размер файла сохранения в 8 МБ. Примечание: к сожалению, это не исправит файлы сохранения, повреждённые до этого обновления.





Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря на PC, PS4 и Xbox One (а также PS5 и Xbox Series по обратной совместимости). Продажи ролевого боевика за первые 10 дней превысили 13 млн копий.



