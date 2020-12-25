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25 декабря 20, 12:21
Tetris Effect: Connected - поддержка виртуальной реальности
Tetris Effect: Connected
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Tetris Effect: Connected получила поддержку виртуальной реальности.
Игра поддерживает HTC Vive и Oculus Rift на Windows 10. Другие устройства с поддержкой SteamVR тоже могут работать, но официальное тестирование не проводилось.

Если к компьютеру подключён HTC Vive или Oculus Rift (или если на компьютере установлен SteamVR) на запуске Tetris Effect: Connected игрок увидит сообщение с предложением запустить игру в VR-режиме.

Авторы отмечают, что игра также поддерживает контроллеры Vive и Oculus, однако рекомендуют играть со стандартным геймпадом.

Системные требования для VR:

Минимальные
Процессор: Intel Core i5-7500
Видеокарта: GeForce GTX 1060

Рекомендуемые
Процессор: Intel Core i7-9700
Видеокарта: GeForce RTX 2060

По словам разработчиков, на стандартных настройках в некоторых моментах мультиплеерные режимы требуют компьютер мощнее, чем одиночные. При возникновении проблем с производительностью авторы рекомендуют снизить настройки графики.

Tetris Effect: Connected доступна на Xbox Series, Xbox One и PC (Microsoft Store), а также подписчикам Xbox Game Pass. На PS4 и в Epic Games Store релиз нового издания состоится летом 2021 года в качестве бесплатного обновления для Tetris Effect.

Источник: https://www.igromania.ru/
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