Tetris Effect: Connected - поддержка виртуальной реальности

Игра поддерживает HTC Vive и Oculus Rift на Windows 10. Другие устройства с поддержкой SteamVR тоже могут работать, но официальное тестирование не проводилось.





Если к компьютеру подключён HTC Vive или Oculus Rift (или если на компьютере установлен SteamVR) на запуске Tetris Effect: Connected игрок увидит сообщение с предложением запустить игру в VR-режиме.





Авторы отмечают, что игра также поддерживает контроллеры Vive и Oculus, однако рекомендуют играть со стандартным геймпадом.





Системные требования для VR:





Минимальные

Процессор: Intel Core i5-7500

Видеокарта: GeForce GTX 1060





Рекомендуемые

Процессор: Intel Core i7-9700

Видеокарта: GeForce RTX 2060





По словам разработчиков, на стандартных настройках в некоторых моментах мультиплеерные режимы требуют компьютер мощнее, чем одиночные. При возникновении проблем с производительностью авторы рекомендуют снизить настройки графики.





Tetris Effect: Connected доступна на Xbox Series, Xbox One и PC (Microsoft Store), а также подписчикам Xbox Game Pass. На PS4 и в Epic Games Store релиз нового издания состоится летом 2021 года в качестве бесплатного обновления для Tetris Effect.



