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25 декабря 20, 12:22
Throne of Lies: The Online Game of Deceit стала бесплатной
Throne of Lies: The Online Game of Deceit
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Студия Imperium42 объявила, что перевела свою социальную онлайновую игру Throne of Lies на бесплатную модель. Изменения уже вступили в силу, и познакомиться с игрой можно в Steam совершенно бесплатно.
Смену модели совместили со своеобразным перезапуском игры. Throne of Lies отказалась от подзаголовка The Online Game of Deceit, вместо этого она теперь зовётся Throne of Lies: Medieval Politics. Разработчики обещают, что никаких лутбоксов добавлять не будут, и побеждать за деньги не позволят.

В Medieval Politics игрокам доступны 40 уникальных классов, а игровой процесс напоминает «Мафию» или «Оборотня», известные салонные дедуктивные игры. Игроки проживают дни и ночи, используя свои «сезонные» способности: «злодеи» должны убивать, а «хорошие» искать убийц.

Премьера Throne of Lies состоялась в 2017 году, игра получила очень положительные отзывы.


Источник: https://www.igromania.ru/
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