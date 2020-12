Throne of Lies: The Online Game of Deceit стала бесплатной

Смену модели совместили со своеобразным перезапуском игры. Throne of Lies отказалась от подзаголовка The Online Game of Deceit, вместо этого она теперь зовётся Throne of Lies: Medieval Politics. Разработчики обещают, что никаких лутбоксов добавлять не будут, и побеждать за деньги не позволят.





В Medieval Politics игрокам доступны 40 уникальных классов, а игровой процесс напоминает «Мафию» или «Оборотня», известные салонные дедуктивные игры. Игроки проживают дни и ночи, используя свои «сезонные» способности: «злодеи» должны убивать, а «хорошие» искать убийц.





Премьера Throne of Lies состоялась в 2017 году, игра получила очень положительные отзывы.