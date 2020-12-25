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25 декабря 20, 12:24
К ролевому боевику Orange Cast выпустили бесплатный пролог
В Steam появилась глава Orange Cast: Prologue, которая позволяет познакомиться с будущим проектом. В роли элитного космического солдата человечества нам предстоит отправиться в героическое приключение по всей галактике.
В сеттинге приключения Orange Cast сочетаются советская и западная научная фантастика, а оригинальный сюжет вдохновлён книжной серией «Пространство» Джеймса Кори. Действие игры происходит в 2046 году, когда на колонию Сион нападают неизвестные захватчики.
В Steam премьера Orange Cast состоится 21 января 2021 года. Запланированы также версии для PlayStation и Xbox.
Источник: https://www.igromania.ru/