К ролевому боевику Orange Cast выпустили бесплатный пролог

В Steam появилась глава Orange Cast: Prologue, которая позволяет познакомиться с будущим проектом. В роли элитного космического солдата человечества нам предстоит отправиться в героическое приключение по всей галактике.





В сеттинге приключения Orange Cast сочетаются советская и западная научная фантастика, а оригинальный сюжет вдохновлён книжной серией «Пространство» Джеймса Кори. Действие игры происходит в 2046 году, когда на колонию Сион нападают неизвестные захватчики.





В Steam премьера Orange Cast состоится 21 января 2021 года. Запланированы также версии для PlayStation и Xbox.



