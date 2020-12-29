Разработка Project Re Fantasy достигла пика

И одним из сотни собеседников оказался Кацура Хасино, бывший творческий продюсер и директор Atlus, работавший над сериями Persona и Megami Tensei.





Как мы помним, Хасино возглавил новую студию Zero и в декабре 2016 года анонсировал новый проект, Project Re Fantasy: A Fool’s Journey Begins. И, хотя нам до сих пор не рассказали толком, что за игра нас ждёт, ещё в конце 2018 года Хасино уверял, что проект готов «наполовину».

За два года кое-что изменилось. Оказывается, разработка Project Re Fantasy достигла апогея.





Поскольку в прошлом году мир пережил волну изменений, связанных с коронавирусом, всё, что я могу сейчас делать, это погружаться в работу. Проект, над которым мы работаем, сейчас находится на пике, и я буду продолжать им заниматься, чтобы обеспечить игрокам интересный игровой процесс.

Кацура Хасино





Хотя апогей разработки вовсе не означает близости к завершению, вполне возможно, что в будущем году мы всё же услышим что-то о Project Re Fantasy. Тем более что в 2021 году Atlus будет отмечать 25-летие серии Persona. Вероятно, нам даже впервые покажут игровой процесс.





Предположительно выйдет игра не ранее 2022 года.



